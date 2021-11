Pistocchi: “A Salerno è mancato Osimhen, con Anguissa e Koulibaly il Napoli è difficile da battere”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “A Napoli tutti credono nello scudetto, c’è una qualità complessiva molto alta ed è stato dimostrato a Salerno dove si è mantenuto l’equilibrio. Quando si vince mantenendo la tua identità non puoi non crederci. Dal punto di vista tecnico sarei partito con Petagna ed avrei fatto entrare Mertens a mezz’ora dalla fine per sfruttarlo quando la Salernitana è calata. Elmas è entrato ed ha fatto benissimo, viene fuori spesso quando calano gli avversari. A inizio stagione c’erano perplessità su Spalletti, ma ha trovato un gruppo sano ed ha potuto lavorare con carisma. Questo merito va ai giocatori, ma anche a chi li ha comprati e li ha assemblati nel tempo. Osimhen? A Salerno è mancato perchè è un giocatore molto importante per tanti fattori. E’ un giocatore diverso da Mertens che ha un limite, la statura. Ha poca fisicità, mentre Osimhen ti garantisce anche i centimetri oltre che la corsa. Il Napoli di Osimhen, di Anguissa e di Koulibaly è difficile da battere, non a caso ha la miglior difesa di Europa. Le scelte di Spalletti sono state tutte corrette”.