Petagna, dopo Salerno, lancia un segnale a Spalletti

In estate Andrea Petagna è stato con un piede e mezzo dal vestire la maglia della Sampdoria. Anzi prima del Genoa, era tutto fatto tra i club, ma la rete contro i rossoblù hanno cambiato le carte in tavola e l’affare non è andato a buon fine. Luciano Spalletti è stato determinante per la sua permanenza, visto l’importanza dal punto di vista tecnico-tattico. L’ingresso in campo contro la Salernitana ha scaturito la rete di Zielinski, cogliendo la traversa. A fine gara la punta ex Atalanta e Spal lancia un segnale forte al mister: «Devo sfruttare ogni occasione che mi dà il mister, sono felice d’essere rimasto a Napoli con un grande allenatore. Mi farebbe piacere giocare anche con Osimhen». Giovedì Petagna potrebbe partire titolare in vista della sfida contro il Legia Varsavia, la seconda da titolare, dopo il match contro lo Spartak Mosca, obiettivo riscattare una prova non buona contro i russi. Una prestazione convincente darebbe ancora di più la conferma della bontà della panchina anche per le prossime partite e del mese di Gennaio con la famosa Coppa d’Africa.

Fonte: