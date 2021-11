Napoli: un solo rimorso, far tornare tutti allo Stadio.

si è goduto a metà lo splendido avvio di stagione: se in campo gli azzurri convincono, a non convincere è la risposta del pubblico. La scusante del finale amaro di un anno fa, con la

in campo e la città in tribuna. Lo

Undici partite alle spalle e un solo rimorso: non essere riusciti a far correre di pari passo il

Dopo un anno e mezzo di stadi chiusi per il covid, il post-pandemia di Napoli non scalda i cuori dei tifosi nemmeno da primi in classifica, un’isola in mezzo al mare della Serie A. Nelle prime undici giornate di campionato, infatti, sono già tornati in totale allo stadio più di 1 milione e mezzo di spettatori, con incassi complessivi stimati oltre i 40 milioni di euro.