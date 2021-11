Napoli: De Laurentiis e Manfredi, un rapporto tutto da scoprire

Di idee in passato De Laurentiis sul tavolo ne ha messe più di una sempre arenatesi nell’incompatibilità caratteriale e di visione strategica con l’ex sindaco de Magistris. Si ricorderà che anche il parto della convezione dell’allora stadio San Paolo durò tre anni con in mezzo polemiche durissime a livello personale. Insomma, tutto da scoprire il rapporto tra il De Laurentiis imprenditore e il sindaco che chiama a raccolta i privati affinché facciano investimenti sulla città. Quindi spazi per allargare il ragionamento dallo stadio ad altro, a livello teorico, ce ne sono.

I TIFOSI

Un altro pezzo di ragionamento con ogni probabilità ha riguardato gli spalti del Maradona. Non è un segreto che Manfredi stia lavorando per capire se ci sono margini per consentire di ripristinare – nel pieno della legalità – il ritorno del cosiddetto tifo organizzato nelle Curve. La strada, è bene dirlo subito, è in salita. Il pallone è saldamente tra i piedi della Questura, ci sono regole ben chiare. Immaginare zone franche al Maradona – a oggi – è un puro esercizio dialettico o poco più. È in questi meandri – tuttavia – che si sta cercando un equilibrio. Con la Questura che è l’arbitro della vicenda. Fatte tutte le premesse del caso, la Società che ha in gestione lo stadio potrebbe avere margini per trovare una mediazione, un equilibrio, qualora si desse via a un tavolo sull’argomento. Si tratta di ragionamenti, di concreto non c’è nulla ed è bene sottolinearlo per non alimentare particolari attese.