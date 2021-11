Martino, giornalista Mediaset: “Juan Jesus dovrebbe giocare a Varsavia”

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Napoli è una squadra super, ci sono state pochissime smagliature. Espulsione di Koulibaly? Con l’uomo in più non doveva accadere. Mario Rui? Sta dando il meglio di sè in questa stagione, recuperato totalmente. Juan Jesus dovrebbe giocare a Varsavia, o a sinistra o anche al centro dando un po’ di riposo a Rrahmani. Per me giocheranno insieme Mertens e Petagna, ma c’è sempre Zielinski che scalpita perchè ha bisogno di continuità. Spalletti deve tener conto della gestione del gruppo e del fatto che alcuni calciatori solo giocando possono stare al top della condizione. Mertens deve giocare altrimenti non rivedremo più il vero Mertens“.