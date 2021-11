Luciano Spalletti sta per riavere lo “spacca partite” Ounas

Ricapitolando: il Legia giovedì sera e a 70 ore di distanza, con in mezzo un volo per rientrare in Italia, il Verona al «Maradona». A seguire, quella che comunemente viene chiamata pausa e che invece sa di lavoro suppletivo per i due-terzi della squadra, introdurrà all’Inter: il Napoli ha esterni (una volta si chiamavano ali), centravanti, trequartisti, sottopunte e pure centrocampisti che all’occorrenza sanno fare varie cose. E poi ha anche da fare un altro salto in infermeria, per capire come se la passa Ounas. Servirebbe proprio uno come lui, che a Firenze, un mese fa, dovette fare un passo indietro per una distrazione al retto femorale: oggi si ricomincia, proprio in tempo per decollare. Lui sì.

Fonte: A. Giordano (CdS)