Legia Varsavia/Napoli: il programma di allenamenti e conferenze

Domani sarà già vigilia del match di Europa League. Il Napoli è atteso dalla trasferta in terra polacca dove giovedì 4 novembre alle ore 18:45, affronterà il Legia Varsavia. E’ stato reso noto il programma di allenamenti e appuntamenti con la stampa. La rifinitura sarà a Castelvolturno alle ore 10:30 e il primo quarto d’ora sarà aperto alla stampa. L’allenatore azzurro Luciano Spalletti e Piotr Zielinski parleranno in conferenza stampa alle ore 18:30 al Varsavia Stadium, mentre Marek Golebiewski, allenatore della squadra polacca e il calciatore Mladenovic parleranno in conferenza stampa alle ore 12:00, sempre al Varsavia Stadium. L’allenamento della squadra padrone di casa è previsto per le ore 17.00.