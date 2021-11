Koulibaly lascia il vuoto: per il Verona si prova a recuperare Manolas

Un po’ di allarme per il centro della difesa. L’espulsione di Koulibaly e l’infortunio di Manoals creano una sorta di vuoto. Per questo motivo, come riferisce Sky, nella persona di Massimo Ugolini, il Napoli sta tentando di recuperare il difensore greco per la sfida di domenica al Verona. Si stratta di un tentativo, ovviamente, perchè non è affatto sicuro che Manolas possa farcela ed essere a disposizione per la gara contro gli scaligeri e soprattutto che possa esserlo dal primo minuto. Manolas è fermo da circa dieci giorni per una lesione di basso grado al gluteo destro, che si è procurato negli ultimi minuti di Napoli – Legia Varsavia.