In vista del Verona, Spalletti farà la conta per i due centrali di difesa

Per il match contro il Verona, c’è tempo, perchè di mezzo ci sarà la trasferta in Polonia contro il Legia Varsavia, ma è chiaro che la squalifica di Koulibaly non è certo un toccasana per mister Spalletti. Il tecnico di Certaldo, oltre al “comandante”, probabilmente non avrà in difesa Manolas, ancora infortunato, perciò gli uomini saranno contati. Oltre all’ex del match Amir Rrahamani è rimasto solo Juan Jesus. Quest’ultimo ha giocato nel finale contro la Salernitana, mostrando certamente di aver recuperato una buona condizione. In compenso Koulibaly ci sarà giovedì in Europa League, per dare il suo contributo alla difesa contro i primi in classifica del Legia, con l’obiettivo di superarli in graduatoria. Un passo alla volta, prima il match europeo e poi gli scaligeri.

Fonte: Antonio Giordano CdS