Il Giudice Sportivo Mastandrea oggi ha emesso il verdetto per quanto concerne le squalifiche e a Napoli c’era attesa per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha avuto una giornata di qualifica per il fallo da ultimo uomo su Simy della Salernitana. Al club granata invece un ammenda di 4 mila euro perchè i tifosi di casa hanno lanciato due accendini in campo prima della sfida contro gli azzurri.

Fonte: legaseriea.it