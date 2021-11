Crudeli, giornalista: “A centrocampo il Napoli è superiore del Milan”

Tiziano Crudeli, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Io sto coi piedi per terra perchè anche l’anno scorso il Milan è stato in vetta per ventuno giornate. Quest’anno è dura perchè il contraltare ha un attacco forte e parecchi giocatori che possono andare a bersaglio. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato con tre goal subiti, mentre il Milan ne ha subiti 10. Ciò che mi preoccupa è il fatto che in Europa entrambe non stiano andando nel migliore dei modi. Vorrei dire che il Milan sia più forte del Napoli, ma non ne sono convinto. A centrocampo il Napoli è superiore, Anguissa ha dato consistenza al settore centrale. Poi ha giocatori che possono segnare in ogni modo in attacco. Il Napoli in questo momento è la più qualificata, ma vedremo cosa accadrà a gennaio quando ci sarà la Coppa d’Africa“