Champions League – Juve poker e qualificazione, Atalanta pari beffa

Una vittoria e un pareggio per le italiane nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Grande rammarico per l’Atalanta, che pareggia 2-2 con il Manchester United. Bergamaschi due volte avanti con Ilicic e Zapata e due volte raggiunti da Ronaldo a fine primo tempo e sul finale. La Dea rimane al terzo posto nel gruppo F a -2 punti dai Red Devils e dal Villareal. Tutto facile invece per la Juventus, che dilaga 4-2 con lo Zenit San Pietroburgo con la doppietta di Dybala, Chiesa e Morata, in mezzo l’autore di Bonucci e Malcolm, allunga in vetta nel gruppo H e si qualifica agli Ottavi di finale con due turni di anticipo