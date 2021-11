Buone notizie: due calciatori hanno svolto l’intera seduta con la squadra

Buone notizie per Spalletti, Lorenzo Insigne ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo match di Europa League contro il Legia Varsavia. Per la partita in programma giovedì in Polonia (valida per la quarta giornata del girone), il tecnico recupera Lorenzo Insigne, rimasto a riposo nel derby campano contro la Salernitana per via di un affaticamento muscolare.

Insigne recuperato

Nella seduta odierna il capitano ha invece partecipato all’intera seduta, come comunicato dal club nel consueto report dell’allenamento: “La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e lavoro di forza. Insigne e Ounas hanno svolto intera seduta con la squadra. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Malcuit ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Piscina per Manolas”

Fonte: CdS