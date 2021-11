Anguissa non è solo muscoli e fisico, ma si è dimostrato “re” dei dribbling

Frank Zambo Anguissa da subito è stato protagonista del centrocampo del Napoli insieme a Fabian. Il giocatore azzurro però non è solo muscoli e tanto fisico, è anche tanta qualità. L’ultimo arrivato in casa Napoli, tra le sorprese più belle della nuova stagione, si è fatto subito riconoscere in una particolare caratteristica, quella dei dribbling: come riportato dall’ultimo studio Cies – il Centro Internazionale di Studi sullo Sport – Anguissa è al 17° posto in Europa per dribbling in campo, il migliore del Napoli. Sono 4,65 quelli tentati in media a partita con il 77,5% dei dribbling riusciti.

ilmattino.it