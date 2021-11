Per Nuno Espirito Santo alla guida del Tottenham è stata decisiva la sconfitta in casa contro il Manchester United. La sua avventura con gli Spurs è ufficialmente terminata. Il club avrebbe scelto Antonio Conte per sostituirlo e le parti stanno limando gli ultimi dettagli. Qualora questi ultimi dovessero essere definiti, già oggi Conte potrebbe essere a Londra per chiudere la trattativa.

