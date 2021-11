Serie A/ Bologna-Cagliari 2-0: Vince il Bologna, Cagliari in crisi!

Dopo un primo tempo poco entusiasmante, con le squadre molto prudenti, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 49esimo, Medel serve una palla centrale, Arnautovic vela per De Silvestri che davanti a Cragno realizza il goal del vantaggio. Al 58esimo, Arnautovic servito da Barrow, calcia al volo, conclusione che termina di poco a lato. Al 66esimo, Theate esce in progressione dalla difesa, serve Barrow sulla corsa che a sua volta crossa dove Aranautovic in area calcia, trovando l’ottima deviazione di Cragno. All’82esimo, Marin trova spazio dal limite e calcia spedendo la palla sopra la traversa. All’83esimo, Nandez perde una brutta palla a centrocampo, Sansone la recupera e calcia con il sinistro, scheggiando il palo. Al 90esimo, a seguito di una mini rissa in area di rigore, il Cagliari rimane in dieci per l’espulsione di Caceres. Al 94esimo, Lykogiannis calcia dal limite, ma Skorupski si supera e devia il pallone in corner, togliendolo dal sette. Al 96esimo, Sansone con una magia si libera di due avversari e serve Arnautovic che a tu per tu con Cragno chiude il match. Dopo 7 minuti di recupero è terminato il match!

Dopo un primo tempo a ritmi bassi, il secondo tempo ha mostrato una partita più vivace, con il Bologna che alla fine l’ha spuntata grazie all’astuzia di Arnautovic nel velare per De Silvestri e al goal nel finale dello stesso attaccante austriaco. Migliori in campo Arnautovic per il Bologna e Marin per il Cagliari.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg ( 72′ Binks ), Hickey, Soriano ( 86′ Skov Olsen ), Barrow ( 72′ Sansone ), Arnautovic. All.: Mihajlovic

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa ( 88′ Pereiro ), Godin, Carboni ( 69′ Caceres ), Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman ( 59′ Bellanova ), Deiola ( 69′ Farias ); Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri

Ammonizioni: 40′ Svanberg (B), 68′ Joao Pedro (C), 70′ Hickey (B), 90′ Medel (B), 93′ Pavoletti (C)

Marcatori: 49′ De Silvestri (B), 96′ Arnautovic (B)

Espulsioni: 90′ Caceres (C)