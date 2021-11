Scotto: “Spalletti ha vinto una gara che la storia di dice che spesso la squadra non ha vinto”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Difficile trovare difetti in una squadra che in 11 giornate subisce solo 3 gol. Anzi, questo è un dato davvero irreale per certi versi. A naso, penso siano poche le squadre che subiscono così poco dopo 11 giornate. Se gli Scudetti si costruiscono sulle difese imbattibili allora il Napoli ieri ha giocato una gara perfetta. Però senza Osimhen e Insigne la squadra ha fatto 0 tiri in porta. Osimhen è sotto i riflettori, sta facendo benissimo, penso che sia normale che la squadra adatti il suo modo di stare in campo all’attaccante. Il Napoli non si specchia e non cerca troppo la giocata, il passo avanti è anche la crescita all’interno della partita. Penso al Venezia o al Genoa, anche la gara contro la Fiorentina che fece un primo tempo straordinario contro il Napoli. La Salernitana si è difesa bene, ha giocato una partita troppo fisica. Forse un approccio un po’ timido alla partita degli azzurri ieri ma penso ci possa stare, il Napoli è stato attento e paziente e poi comunque ha tenuto la gara. Spalletti ha vinto una gara che la storia di dice che spesso la squadra non ha vinto. I tifosi vorrebbero qualche parere più positivo forse ma non dobbiamo stare qui a raccontarci le favole”.