Salernitana/Napoli – Un solo brutto episodio: donna  schiaffeggiata 

L’Arechi ha vissuto il derby con grande intensità. Già dal primo pomeriggio i tifosi granata, seguendo le indicazioni della Salernitana, sono arrivati allo stadio in massa. Nessun problema per quanto riguarda l’ordine pubblico. Posti di blocco e controlli ovunque per evitare gesti sconsiderati. Solo un episodio vile e censurabile: una donna è stata schiaffeggiata all’esterno dello stadio per aver chiesto dove fossero i Distinti. Proprio a ridosso dell’Arechi c’è stato un prefiltraggio del pubblico per cercare di capire l’orientamento del tifo. Sebbene il settore Ospiti fosse chiuso, sugli spalti c’erano tanti tifosi del Napoli, evidentemente residenti in altre regioni. In Tribuna e nei Distinti un cordone di steward ha definito una zona cuscinetto, a ridosso della quale si sono sistemati i tifosi azzurri. In Tribuna il parlamentare Piero De Luca. In Curva Sud anche tifosi dello Schalke 04 e del Legia Varsavia. In Tribuna stampa una troupe della tv norvegese per seguire la prestazione di Strandberg.

Fonte: CdS