Rrahmani “comunque protagonista”, si rivede Juan Jesus

Per alcuni il rosso di Koulibaly è anche un po’ colpa sua, perchè “si perde” Ribery, per altri ciò non intacca la bontà della sua prestazione. Colpevole o meno, di sicuro, ormai Rrahmani, è sempre più protagonista. Anche contro la Salernitana ha mantenuto lucidità, pure dopo l’uscita per espulsione del comandante azzurro: da quando è entrato nel match di Udine non è più uscito e Spalletti lo ha sempre proposto da titolare. Continuità di prestazioni, affidabilità nel gioco di testa, rapidità nella chiusura e lucidità nell’impostazione: Rrahmani cresce sempre di più partita dopo partita e nel derby contro la Salernitana è arrivata l’ennesima conferma del suo ottimo periodo di forma.

Quando è stato espulso Koulibaly, spazio per Juan Jesus, prezioso nel finale per respingere l’assalto dei granata protesi in attacco alla ricerca del pareggio: il difensore brasiliano è un jolly difensivo, dalla grande esperienza. Può essere impiegato anche da terzino sinistro.

Il Mattino