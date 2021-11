Pagelle CdS – Di Lorenzo è una sorta di “sensitivo” e Ospina lo ringrazia

Il Napoli vince a Salerno, con il gol di Zieinski, dimostrando di essere anche solida e vince le classiche gare “sporche”, merce rara per gli azzurri. Dopo una prima frazione, con poche occasioni, se si esclude ad inizio gara con Zielinski, la ripresa ha un altro piglio. Spalletti fa entrare Elmas e Petagna e arriva il vantaggio. Prima traversa dell’ex di Spal e Atalanta e poi tiro di Zielinski, dove non basta Belec e Gyomber sulla linea. Espulso per i padroni di casa Kastanos grazie al VAR. Anche i partenopei restano in dieci per il fallo da ultimo uomo di Koulibaly su Simy. Nel finale salvataggio sulla linea di Di Lorenzo su punizione di Ribery e poi Gagliolo spara alto da ottima posizione. Secondo il CdS c’è la padronanza di Rrahamani, mentre non convincono Mertens e Lozano.

Spalletti (all.) 6 – Ha il merito di credere in Zielinski, poi lo stellone – per la prima volta – un po’ lo segue.

Ospina 6 – Fa lo spettatore e ringrazia Di Lorenzo.

Di Lorenzo 7 – Come un sensitivo, avverte il pericolo e sulla punizione di Ribery ci pensa lui, di testa. Regala due punti.

Rrahmani 7 – Con padronanza e pure con autorità: di là non si passa, anzi neanche si arriva.

Koulibaly 5 – Una chiusura lampo – proprio in apertura – e poi la sciocchezza per lettura sbagliata che vale il rosso.

Mario Rui 6 – Ha la gamba delle giornate più felici ma deve andare dentro al campo.

Anguissa 7 – Sa dove imporsi e il padrone della metà campo è sistematicamente lui.

Fabian Ruiz 6 – Palleggia tanto, ma senza mai riuscire ad approdare dove vorrebbe e per colpe altrui.

Politano 6 – Fa il centometrista nella ripresa e poche altre cose. Però lo senti

.

Juan Jesus (35’ st) sv – Una mano ai compagni.

Zielinski 6,5 – Risorge dal gol, che dev’essere un toccasana. Prima, il nulla; poi, le veroniche.

Zanoli (49’ st) sv – La presenza.

Lozano 5,5 – Il colpo di testa in avvio, poi qualche guizzo però evanescente.

Elmas (15’ st) 7 – La cambia lui, con palleggio, esuberanza e una leggerezza che non si prende. Allarga il campo, lo taglia.

Mertens 5 – È dura rientrare dopo tanti mesi, ma bisogna pur cominciare: passettini, anzi passeggiata, all’Arechi.

Petagna (15’ st) 6,5 – Come un leone, prende la traversa, «sbrana» la partita.

Fonte: A. Giordano (Cds)