Osimhen ed Insigne, quasi certo il forfait di entrambi contro il Legia

Si valuteranno le condizioni di Insigne in vista della trasferta di Europa League e lo stesso sarà fatto con Osimhen. Con il Legia, come già annunciato ieri mattina, il nigeriano darà forfait e adesso è una corsa contro il tempo per vederlo in campo con il Verona. Le analisi hanno escluso lesioni al polpaccio e confermato che si tratta di una contrattura. Ieri, mentre gli altri erano a Salerno, Osimhen ha trascorso qualche ora a Castel Volturno per la riabilitazione. Di solito stop del genere vanno da 7 a 10 giorni ed hanno come cura solamente il riposo. Motivo per cui l’Europa League potrebbe essere proprio sacrificata sull’altare del campionato. Difficile fare previsioni sulla formazione, ma la sensazione che tutti e due saranno esclusi dalla trasferta. A meno che Insigne, da capitano, non decida di partire lo stesso. Servirà per forza un certo turnover, anche se in difesa le soluzioni sono davvero poche. Le buone condizioni sia di Elmas che di Petagna lasciano pensare a un impiego dal primo minuto.

Il Mattino