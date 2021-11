Ora l’unico onnipresente è Di Lorenzo, migliore in campo a Salerno

Una difesa di ferro. Anche a Salerno tiene rischiando solo nel finale per la punizione di Ribery salvata sulla linea da Di Lorenzo e per l’occasione non sfruttata da Gagliolo in pieno recupero. Napoli rimasto in dieci per l’espulsione di Koulibaly, cartellino rosso per lui: il difensore senegalese ha trattenuto per la maglia Simy lanciato verso Ospina in una chiara occasione da gol. Conferma arrivata dal Var dopo la decisione dell’arbitro Fabbri.

Il comandante azzurro, ovviamente dispiaciuto per l’accaduto, ha poi scritto sui social: «Tre punti e ancora zero gol subiti. Derby vero. Abbiamo vinto e questo è l’importante. Avanti così». Finora era stato l’unico insieme a Di Lorenzo a giocare tutte le partite dal primo all’ultimo minuto sia in campionato che in Europa League. Ora il record resta solo per Di Lorenzo, grande protagonista, il migliore in campo, partita perfetta in copertura su Ribery e di aiuto alla fase difensiva: in più il salvataggio sulla linea sulla punizione del francese che vale due punti. Il comandante azzurro, ovviamente dispiaciuto per l’accaduto, ha poi scritto sui social:Finora era stato l’unico insieme a Di Lorenzo a giocare tutte le partite dal primo all’ultimo minuto sia in campionato che in Europa League. Ora il record resta solo per Di Lorenzo, grande protagonista, il migliore in campo, partita perfetta in copertura su Ribery e di aiuto alla fase difensiva: in più il salvataggio sulla linea sulla punizione del francese che vale due punti.

Il Mattino