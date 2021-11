Mister Spalletti ai voti: disaccordo tra Mattino e CdS

Il mondo è bello perchè è vario. Ed anche il calcio. Ieri il Napoli ha vinto una gara difficile in quel di Salerno. Stamattina i voti relativi alla “prestazione” offerta in panchina da mister Spalletti sono in disaccordo. Buona per il quotidiano Il Mattino, sufficiente per il CdS:

7 Spalletti (Mattino)

Comanda subito le linee esterne, ma quando si tratta di entrare centralmente la squadra azzurra arriva a cime di imprecisione mai raggiunte prime. Il 4-3-2-1 della Salernitana è solido, massiccio, gagliardo. Agevolato da una certa svogliatezza del Napoli senza Osimhen. La gara è nelle mani, fragili, degli azzurri che comandano il match senza squilli di tromba, spesso girando a vuoto. Poi fa entrare Petagna e il 4-3-2-1 prende consistenza. In dieci contro dieci, il fuoco dei padroni di casa regala un finale pieno di fiammate e come sempre la sua gestione di quei momenti è da top.

Spalletti (CdS) 6

Ha il merito di credere in Zielinski, poi lo stellone – per la prima volta – un po’ lo segue.