L’attacco azzurro – Mertens e Lozano evanescenti, a tratti invisibili

Non ci sono punti di riferimento e si vede. L’attacco azzurro non punge e non può essere solo l’assenza di Osimhen. Certo, mancano le giocate di Insigne e la profondità che dà il nigeriano, ma Mertens e Lozano non sono di sicuro i giocatori che tutti conosciamo. Il CdS vota così il reparto:

Politano 6

Fa il centometrista nella ripresa e poche altre cose. Però lo senti

Mertens 5

È dura rientrare dopo tanti mesi, ma bisogna pur cominciare: passettini, anzi passeggiata, all’Arechi.

Lozano 5,5

Il colpo di testa in avvio, poi qualche guizzo però evanescente.