Il progetto delle figlie di Maradona: gli ex azzurri in campo a Baires

Si terranno lontane dall’evento del 14 dicembre a Riyad, quello che vedrà in campo nella capitale dell’Arabia Saudita il Barcellona e il Boca Juniors, due delle squadre di Maradona. Le figlie Dalma e Gianinna, nate dal matrimonio di Diego con Claudia Villafane, vogliono ricordarlo in uno stadio, quello della Bombonera, la casa del Boca Juniors dove vi è un palco per la famiglia del Diez scomparso il 25 novembre scorso. E gli ospiti d’onore sarebbero gli ex giocatori che vinsero con il Capitano gli scudetti del 1987 e del 1990 a Napoli.L’idea di Dalma e Gianinna Maradona è organizzare una sfida tra gli Amici del Boca e gli Amici del Napoli e hanno già contattato alcuni ex azzurri, tra i più legati a Maradona, quelli che erano rimasti i suoi punti di riferimento in Italia dopo il rientro a Buenos Aires nel ’91 per la prima squalifica per doping. La partita Maradona Cup organizzata in Arabia Saudita senza il Napoli – perché avrebbe preteso 5 milioni di dollari secondo gli organizzatori, perché non si poteva organizzare questo evento nel corso del campionato secondo il club – ha irritato anche i tifosi azzurri.

E un gruppo di essi guidati da Sasy Visone, titolare del marchio Quartieri Spagnoli Official, ha deciso di lanciare un torneo giovanile intitolato Maradona Cup Junior con la collaborazione dei rappresentanti dello Spartak San Gennaro, la scuola calcio che gratuitamente fa svolgere attività sportiva ai bambini di famiglie disagiate. «E’ la nostra risposta al business», spiega Visone, che vuole coinvolgere più scuole calcio in questo progetto. F. De Luca (Il Mattino)