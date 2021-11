Giubilato, ex calc.: “L’assenza di Osimhen si è fatta sentire ma ieri era importante vincere”

David Giubilato, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, per Marte Sport Live. “Quando si vincono i campionati, la statistica dice spesso che non si vince con il miglior attacco ma con la miglior difesa. Detto questo il Napoli ha difensori fortissimi e tutto questo è merito di un gruppo importante. L’assenza di Osimhen si è fatta sentire ma ieri era importante vincere per dare continuità. Partita per partita si analizzano le cose e secondo me ieri il Napoli l’ha interpretata molto bene.

Mertens? Lo conosciamo ed è un campione, è la storia del Napoli. Quando si può utilizzare ben venga. Mancava Osimhen che dava degli strappi allucinanti. Napoli-Verona e i centrali Rrahmani e Juan Jesus? Per me danno garanzie perché sono ottimi difensori ma quando si sta ai vertici della classifica anche chi gioca meno vuol’essere all’altezza di chi gioca di più. La squalifica di Koulibaly sarà uno stimolo e chi gioca meno darà una spinta in più. Questa è la differenza tra una grande squadra e una squadra normale”.