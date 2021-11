Fase difensiva: Anguissa è lo schermo protettivo, gli attaccanti coprono

Difesa insuperabile e fase difensiva che funziona. Ospina sempre attento anche se non autore di interventi decisivi come in altre circostanze, è diventato una presenza rassicurante per tutti i difensori. La linea a quattro funziona a meraviglia grazie al contributo di centrocampisti ed attaccanti: tutti partecipano con grande attenzione alla fase di non possesso. Anguissa è lo schermo protettivo davanti alla difesa, il centrocampista che sporca le traiettorie di passaggio, recupera palloni e riparte: fisicità, lavoro di quantità e equilibrio tattico. Un acquisto fondamentale per il Napoli che ha sempre giocato da quando è arrivato in maglia azzurra. Fondamentale il lavoro degli attaccanti in copertura: Politano e Lozano sono rientrati sempre sulla fascia aiutando i centrocampisti e il primo lavoro in pressing sui difensori avversari comincia dalla punta centrale. Tutti concentrati sul lavoro difensivo, appena gli azzurri recuperano palla subito lottano per recuperarla e cercando di farlo il prima possibile. E cosi la difesa azzurra ha retto anche nel derby con la Salernitana.

Il Mattino