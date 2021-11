Fabio Capello: “Il Napoli mi piace molto, avevo avvertito Allegri”

Fabio Capello ha commentato la giornata calcistica a Radio Anch’io Sport, sulle frequenze di Rai Radio 1. Apprezzamenti per il Napoli ed un consiglio non ascoltato.

“Il rigore per il Milan? Inutile che ne parliamo, in Italia si arbitra così ma il calcio è anche contatto. Metterei un ex calciatore in sala VAR per far capire cosa accade in campo, è sempre stata una mia battaglia. Se si interrompe il gioco a ogni contatto si perde molto tempo in proteste, poi dipende dalla personalità dell’arbitro.

Ibrahimovic alla Juventus calciava molto male, poi è migliorato con voglia e costanza. Mi fece capire che sarebbe diventato un grande, doveva maturare e ora si vede con i risultati raggiunti nella sua carriera.

Il Napoli mi piace molto, gioca un bel calcio e con Osimhen ha qualcosa in più: dà forza, determinazione e grinta, è la potenza di fuoco che mancava negli anni scorsi. È fondamentale.

Avevo detto ad Allegri di non rientrare dicendogli che sarebbe stato l’ombrellone di tutti i guai. Il dna della Juventus è vincente ma non si vede. Si incolpa soltanto l’allenatore ma non è così e la situazione non è semplice da ribaltare.”

da Il Napolista