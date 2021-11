Fabbri nella moviola di E. Pinna (CdS): bocciato viene “salvato” dal VAR

Non sufficiente la partita di Fabbri (5): il mancato rosso a Kastanos (visuale libera, frontale, un paio di metri di distanza) è dovuto ad un atteggiamento (il linguaggio del corpo aiuta a capire) di supponenza. In mezzo, tanti piccoli errori, gialli non fatti o comminati in ritardo (quello a Mario Rui è suggerito, arriva con 30 secondi di ritardo). E’, tuttavia, bravo a cogliere la possibilità di Simy di prendere il pallone, per questo Koulibaly è da rosso.



PULITO



Kastanos in scivolata con il piede sinistro a martello colpisce la gamba di Anguissa sopra il malleolo: Fabbri fa subito giallo, eppure avrebbe dovuto – magari un pizzico di contrazione in più? – cogliere un’entrata che ha messo a repentaglio l’incolumità dell’avversario (grave fallo di gioco). Per fortuna Banti al VAR lo richiama all’OFR, che dura pure troppo per la chiarezza di quanto accaduto.



IMMEDIATEZZA



Lancio per Simy (in gioco), se lo perde Koulibaly che gli tira la maglietta: l’attaccante è nella possibilità di prendere il pallone, anche se non ne ha possesso, per questo è corretto il rosso per DOGSO (possibilità di segnare una rete).



REGOLARE



Regolare la rete di Zielinski: ad inizio azione, su passaggio di Elmas, tenuto in gioco da Strandberg, che poi sanerà anche la posizione dello stesso Zielinski sul tiro di Mario Rui (qui più netto).



VAR: Banti 6,5 – Bravo sul gol e sull’espulsione di Kastanos.

E. Pinna (CdS)