E’ già tempo di Legia/Napoli, alcune scelte già fatte

Verso Varsavia ci sono nubi e tutte sistemate allo stesso punto, in attacco: contrattura per Osimhen e indolenzimento al muscolo del gluteo per Insigne bastano e avanzano per temere l’emergenza. L’organico è abbondante ma le partite sono tante e Spalletti stavolta al turnover deve pensarci, suo malgrado, anche perché a Varsavia non avrà neanche Ounas, e in difesa gli mancheranno pure Malcuit e Manolas.

E’ il peso di una stagione ricca di sfide, tutte in serie, di pause che non sono tali, perché poi ci sono le nazionali, e comunque il Napoli è ampio e dalla panchina può attingere: Lozano e Politano si scaldano ancora, con loro anche Petagna, che ha dato impulso alla manovra, nella partita dell’Arechi, nella quale è entrato con decisione.

A tre giorni di distanza dalla gara che può essere (quasi) decisiva per il passaggio del turno, arriverò poi al Maradona il Verona, e in quella circostanza, non essendoci Koulibaly (squalificato) toccherà sicuramente a Juan Jesus fare coppia con Rrahmani. Ma intanto, una settimana può servire per provare a recuperare Osimhen e Insigne, o anche tutti e due, che per l’Europa League sono in dubbio.

Fonte: A Giordano (CdS)