Centrocampo – Anguissa, lo trovi in ogni zona per tutti i 90 minuti

7 Anguissa – Si allarga ampio a destra in fase di possesso per comporre la catena con Di Lorenzo e Politano. Facile, trovarlo in ogni zona a fare densità. Per 90 minuti.

6 Fabian – Di Tacchio prova a seguirlo fin dal primo tocco, ma il ritmo del Napoli è alto. Gli manca qualche giocata in regia ma la partita imponeva sacrificio. E lui lo fa.

6 Zielinski – Decide la partita, uno che fino a quel momento era stato tra gli inguardabili. Gioca da trequartista puro, agendo alle spalle di Schiavone e Kastanos.

Fonte: Il Mattino