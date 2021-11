Camelia Ceasar (port. A.s. Roma): “I tre punti contro il Sassuolo valgono davvero tanto”

Ieri mattina allo stadio Tre Fontane l’A.s. Roma ha affrontato il Sassuolo per la settima giornata di serie A femminile. Le giallorosse hanno vinto per 2-0 con la doppietta di Valeria Pirone. A fine gara le parole del portiere Camelia Ceasar. “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, lottando con quella fame che forse non abbiamo avuto nelle ultime partite. Venendo da un periodo negativo, questi tre punti valgono di più, ci daranno la spinta per continuare a lavorare bene, con consapevolezza e coraggio. Non prendere gol è sempre una grande soddisfazione. È stato fatto un lavoro di squadra impeccabile, con tanta determinazione e cattiveria agonistica. Complimenti alla nostra difesa e a tutta la squadra. Non sarà semplice, dobbiamo avere la stessa determinazione e consapevolezza. Dobbiamo affrontare tutte le partite così”.

Fonte: asroma.com