Bufera sulla Lazio, niente trasferta per i tifosi biancocelesti contro il Marsiglia. Ecco perchè

Nessuna trasferta per i tifosi della Lazio per la gara contro il Marsiglia. e le motivazioni del Ministero dell’Interno francese non sono piaciute al club biancoceleste. In pratica i supporter laziali non potranno essere in Francia per seguire la loro squadra perchè ritenuti “violenti e fascisti”.

Il club capitolino ha così voluto prendere posizione con un comunicato: “A stupire – si legge sul sito della Lazio – sono le modalità di applicazione dell’ordinanza su scala nazionale e le sue ingiustificabili motivazioni (di cui è stata data notizia anche sui tg nazionali): la Lazio non può accettare un’offesa gratuita a tutta la tifoseria biancoceleste ed alla Società stessa, che ha sempre combattuto con azioni concrete i comportamenti violenti ed ogni tipo di discriminazione, dentro e fuori gli stadi. La Società Sportiva Lazio ha sempre posto in essere iniziative tese a promuovere i principi valoriali dello sport ed il superamento di tutti gli steccati di carattere sociale, culturale, economico, etnico e religioso come è stato ampiamente riconosciuto anche ai massimi livelli istituzionali”.