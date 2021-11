Approfondimento A. Pisciotta – Salernitana-Napoli: Zielinski migliore in campo

Approfondimento sul calciatore del Napoli nella partita di Serie A contro la Salernitana; partita giocata il 31 ottobre alle 18.00 allo Stadio “Arechi” di Salerno.

Zona di gioco

Questa la zona di gioco di Zielinski, non vediamo un vero e proprio stazionamento del calciatore. Ma un continuo movimento dello stesso, con sprazzi più evidenti nella trequarti avversaria; ma mai nella zona centrale sempre più spostato a sinistra che destra. Questo per permettere a Fabian Ruiz di avanzare ed inserirsi nello spazio creato; ma soprattutto voluto da mister Spalletti (ne abbiamo parlato qui). Il polacco è stato il miglior in campo non solo per il goal, ma per gli spazi creati ai compagni di squadra.

Passaggi effettuati

Piotr nel suo complesso ha toccato solo 52 volte la palla su 698 il totale degli azzurri. Mentre ha effettuato 40 passaggi su 531. Non sono numeri altissimi per un trequartista del suo calibro; con una percentuale di precisione dell’87.2%. Ha dimostrato di essere il miglior in campo pur giocando poco con la palla tra i piedi; ma con i suoi movimenti ha portato spesso fuori fase il centrocampo e la difesa avversaria. Ha effettuato 4 passaggi chiave, il migliore della partita. Ed è stato anche colui che ha tirato più di tutti ovvero 4 volte verso lo specchio della porta avversaria.

Conclusioni sull’approfondimento

Di certo non sta vivendo un periodo di forma alla quale ci aveva abituati; ma Piotr Zielinski dopo la partita con la sua nazionale contro l’Albania, ha abbassato il suo stato di forma. E’ pur vero che dopo la partita con il Torino, il polacco ha avuto anche un risentimento muscolare. Ormai a livello fisico sembrerebbe quasi essere recuperato, infatti mister Spalletti, lo ha lasciato in campo fino al 94′; preferendo far uscire Politano dopo l’espulsione di Koulibaly. Ora l’appuntamento è per giovedì alle 18.45, quando Zielinski giocherà nella sua Polonia, contro il Legia Varsavia. Per la prima partita di ritorno dell’Europa League; ricordando che la prima classificata accede direttamente agli ottavi; la seconda farà i sedicesimi contro la terza classificata dei gironi di Champions League; la terza classificata dell’Europa League farà gli spareggi per la Conference League.

