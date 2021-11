Dopo le fatiche da derby, mister Spalletti ha concetto 24 ore di riposo ai calciatori azzurri. Infatti, come si legge sul sito ufficiale della società partenopea, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri dovranno preparare il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45).