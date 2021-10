Stefano Colontuono: “Il Napoli? Le sorprese nel calcio esistono”

La Salernitana cercherà nel derby di oggi, di sovvertire la classifica e i pronostici della vigilia, per far felici i suoi tifosi. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico Stefano Colantuono. “Il Napoli? La sua forza è sotto gli occhi di tutti. Hanno una rosa che se esce ne entra ancora uno più forte e ben allenati da Spalletti. Noi dovremo curare ogni minimo dettaglio, fare la partita perfetta. Nel calcio le sorprese esistono e cercheremo di fare una prestazione davvero importante. Il catenaccio? Non sarebbe uno scandalo se tutto ciò dovesse accadere, visto che il nostro avversario sa palleggiare molto bene e sa mettere in difficoltà gli avversari. Noi cercheremo di rispondere alla loro forza. Proveremo a fare una partita gagliarda per dare una gioia ai nostri tifosi che tengono molto a questa sfida. Sulla formazione avremo le assenze dei due Coulibaly. Non escludo che possa giocare Schiavone assieme ad Obi e Di Tacchio. Ribery? A Venezia non era al massimo, ma ha davvero dato tutto, è un calciatore sul quale contiamo molto”.

Fonte: F. Esposito CdS