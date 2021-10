SERIE A – Salernitana-Napoli 0-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli contro la Salernitana doveva vincere per dare un segnale, mentre i padroni di casa cercavano punti per la salvezza. Il primo tempo gli azzurri sprecano con Zielinski la palla del vantaggio da buona posizione. La gara però non è semplice, visto la difesa attenta della squadra granata. Ad inizio ripresa cerca il coraggio la Salernitana, anche se manca l’ultimo passaggio. Spalletti, si gioca le carte Petagna ed Elmas e nasce il vantaggio. Traversa della punta partenopea, poi sul batti e ribatti segna Zielinski. I padroni di casa restano in dieci per il rosso a Kastanos grazie al VAR. Il Napoli però resta in dieci per il rosso a Koulibaly per fallo da ultimo uomo su Simy. Nel finale punizione di Ribery, salva Di Lorenzo sulla linea e nel recupero Gagliolo spara alto da ottima posizione. Un successo che per gli azzurri vale tanto, anche con le assenze di Osimhen e problemi anche per Insigne. Ora trasferta a Varsavia contro il Legia. Ecco le pagelle della sfida dell’Arechi.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Se il Napoli esce dall’Arechi con i tre punti, lo deve anche al terzino destro. L’unico che prova nel primo tempo a cambiare la gara, suo l’assist che Zielinski spreca. Nella ripresa contiene le incursioni avversarie e salva sulla linea la punizione di Ribery.

Anguissa 6,5 – La prova del camerunense, rispetto alle ultime prestazioni, meno brillante del solito, ha comunque lottato su tutti i palloni. Cerca anche nello stretto di non perdere la palla. Il merito è suo anche per il rosso a Kastanos. Dà tutto fino alla fine della gara.

Zielinski 6,5 – Fino al gol, il polacco sembrava ancora lontano dalla forma migliore. Spreca l’occasione del vantaggio calciando male. Poi cerca, come sempre la posizione. La rete del successo lo sblocca e non sbaglia più nulla. Deve ritrovare la fiducia dei giorni migliori.

Elmas 6,5 – Il calciatore macedone entra e cambia il volto della partita. Entra per certi versi nell’azione del gol. Dopo combatte in mezzo al campo e sfiora la rete personale. A questi livelli può essere un jolly per Spalletti.

Petagna 6,5 – Dopo la partita non del tutto positiva contro lo Spartak Mosca, l’ex di Atalanta e Spal, entra con un piglio diverso. Dalla traversa e il batti e ribatti nasce la rete del successo. Fondamentale in fase di lotta e sradica diversi palloni. Ingresso anche il suo fondamentale.

Flop

Koulibaly 5 – La partita del difensore senegalese era quasi positiva, poi il rosso per fallo su Simy cambia il volto della gara. Un espulsione che poteva cambiare la gara, ma per fortuna finisce con i tre punti.

Fabian Ruiz 5 – In un inizio di stagione dove lo spagnolo, spesso è stato decisivo, stasera invece è apparso non del tutto lucido. Sbaglia in fase d’impostazione e non calcia al meglio. Leggermente meglio nella ripresa, ma certamente non ha convinto come al solito.

Lozano 4,5 – Il messicano stasera, ancora meno convincente che nella sfida contro il Bologna. Anzi sbaglia di testa da buona posizione, non gli riescono i dribbling e calcia male da fuori area. Il primato va bene, ma serve un “Chucky” diverso.

Mertens 5 – Il belga non è ancora al top della forma, anche se l’inizio tatticamente era convincente. Poi non riesce a dare la profondità e non cambia il vento del match. Deve giocare per ritrovare la verve dei giorni migliori.

A cura di Alessandro Sacco