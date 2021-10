SERIE A FEMMINILE – Pirone fa lo “scherzetto” al Sassuolo. Colpo esterno dell’A.c. Milan

In una giornata dove Halloween la fa da padrone, Valeria Pirone fa lo scherzetto alla sua ex squadra il Sassuolo e con una doppietta regala tre punti all’A.s. Roma. Un successo per le giallorosse indirettamente rende felice la Juventus che balza da sola in testa alla classifica. Colpo esterno dell’A.c. Milan contro la Fiorentina, con la rete decisiva di Stapefeldt.

Fiorentina-A.c. Milan 0-1

A.s. Roma-Sassuolo 2-0

La Redazione