Serie A 11°giornata, Inter – Udinese : Correa trascina i neroazzurri!

Serie A 11°giornata, Inter – Udinese :

Prima occasione della gara con Barella che riceve in area, il tiro è centrale e Silvestri respinge con la gamba. Poco dopo è Ranocchia a rendersi pericoloso. Riceve palla da calcio d’angolo ma la conclusione va sopa la traversa. Neroazzurri sempre alla ricerca del gol , Barella tira centrale ma il portiere è attento. Nella ripresa é Correa che sblocca il match. Azione personale dell’argentino che conclude sulla sinistra di Silvestri. Passano pochi minuti e l’Inter trova il raddoppio ancora con Corrrea che dopo uno scambio con Dumfries viene servito in area trovandosi la porta libera. Gli ospiti si fanno vedere con un tiro di Makengo, ma è centrale e facile per Handanovic. Gli ospiti trovano la rete con Deulofeu ma viene annullato per fuorigioco. Gli uomini di Inzaghi gestiscono il vantaggio e vicono il match, portandosi momentaneamente a – 4 da Napoli e Milan.

RETI: 60′ Correa 68′ Correa

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella (80′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (70′ Vidal), Perisic (84′ Dimarco), Correa (70′ Sanchez), Dzeko (80′ Lautaro). A disposizione: Radu, Gagliardini, De Vrij, Sanchez, Vecino, Lautaro, Kolarov, Sensi, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Inzaghi

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (88′ Soppy), Pereyra ; Jajalo (58′ Walace), Makengo (70′ Udogie); Stryger Larsen (70′ Arslan); Success (58′ Deulofeu), Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Arslan, Deulofeu, Walace, Udogie, Samardzic, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Gotti

AMMONIZIONI: 37′ Beto 50′ Pereyra