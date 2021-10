Reina colpito ed ammonito, l’Atalanta rischia squalifica e multa

Di un’altra monetina, di oltre 30 anni fa, si parla ancora. Anche allora accadde a Bergamo. In campo con la Dea c’era il Napoli, ieri, invece, la Lazio. Un finale teso, e Pepe Reina, portiere della squadra ospite è stato colpito da una monetina proveniente dalla curva nerazzurra. C’era anche stato lancio di altri oggetti, anche un rotolino di nastro adesivo. La cosa strana, anzi, paradossale, è che l’arbitro Guida, invece di sincerarsi delle condizioni del portiere spagnolo, l’ha ammonito per perdita di tempo. A terra per alcuni secondi, l’ex Napoli si è rialzato e ha continuato a giocare. Adesso, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, l’Atalanta rischia una squalifica del settore (se non dello stadio) e una multa.