Per Dries Mertens quasi sicuramente un futuro in MLS

A fine stagione scadrà il contratto che lega Dries Mertens al Napoli. A fine stagione l’attaccante belga avrà compito 35 anni. Difficile pensare ad un prolungamento dell’ accordo che lo lega al club azzurro. Il quotidiano Tuttosport, in edicola oggi, è quasi convinto che ciò non avverrà. Si legge che Mertens potrebbe trasferirsi oltre oceano, prospettando per lui un futuro in MLS, dove riscuote da tempo grande interesse.