Osimhen questa mattina conoscerà il suo destino. Spalletti ha già in mente il suo sostituto

Ieri mattina, nel corso della seduta di allenamento, al “Training Center Konami di Castel Volturno”, Victor Osimhen, si è sentito pizzicare il ginocchio. Il nigeriano aveva terminato prima della squadra l’allenamento, quindi niente derby contro la Salernitana. Questa mattina l’ex del Lille farà ulteriori accertamenti, per conoscere l’entità dell’infortunio. Osimhen scoprirà se potrà far parte della spedizione per Varsavia, oppure restare a Castel Volturno, per preparare il match interno contro l’Hellas Verona. Nel frattempo Spalletti ha già trovato il suo sostituto, sarà Dries Mertens. Il belga è nella storia del club, avendo segnato oltre 130 reti, ha una gran voglia di fare la differenza, già oggi contro i granata di mister Colantuono. Ai lati del fiammingo, ci saranno Politano, dovrà fare il Callejon della situazione e il capitano Lorenzo Insigne. Insomma in attesa che il nigeriano, possa conoscere il suo destino, il Napoli potrà affidarsi al suo “re” partenopeo.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport