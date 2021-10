Osimhen, la botta risale alla sera di Roma, poi il fastidio è ritornato…

La botta c’è stata in quel di Roma, ma Osimhen non si è fermato. Giovedì contro il Bologna ha riavvertito un leggero fastidio, di conseguenza si è deciso di fermarlo. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Quando la situazione si è riproposta ieri mattina a Castel Volturno, nella seduta di rifinitura, allora lo staff medico del Napoli ha fermato il centravanti che oggi non sarà della partita a Salerno, ma si sottoporrà a una risonanza magnetica al gastrocnemio, il muscolo a cui ha avuto il risentimento. Bisogna valutare bene cosa c’è intorno a quel muscolo per capire meglio quale potrà essere la prognosi migliore per il numero 9. In casa Napoli non si è particolarmente preoccupati ma una certa apprensione c’è”.