Maglia Maradona, non è un fake: è realizzata da un artista napoletano

Ieri è circolata sui social e sul web, un’immagine. C’è Hirving Lozano in uno studio fotografico. L’attaccante del Napoli indossa una maglia bianca con l’immagine di Maradona stilizzata in petto. Si è subito pensato a qualche iniziativa per ricordare Diego, ma anche ad un fake. Ma non è questo il caos. Il club azzurro sta lavorando a questo progetto da diversi mesi, in collaborazione con l’artista napoletano Giuseppe Klain. Il prossimo 25 novembre sarà il primo anniversario della scomparsa di Maradona, e per quell’occasione il club azzurro ha deciso di ricordare il fuoriclasse argentino con diverse iniziative che culmineranno il 28 novembre, giorno della sfida con la Lazio.

da TMW