LIVE SERIE A – Salernitana-Napoli (31/10/2021)

Arbitro: Fabbri; Ass1: Tegoni; Ass2: Vecchi; IV: Pezzuto; VAR: Banti; AVAR: Alassio

Questo pomeriggio allo stadio “Arechi”, fischio d’inizio alle ore 18,00, ci sarà il derby campano tra la Salernitana e il Napoli, nel più classico dei testa coda. I padroni di casa, dopo il successo di Venezia, cercheranno un altro risultato positivo per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Out per i granata: Capezzi, Ruggieri, Coulibaly L., Coulibaly M. e Bogdan. Gli azzurri invece per restare al primo posto in classifica. Out Manolas, Malcuit, Ounas e Osimhen. Il nigeriano ha un risentimento muscolare. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

