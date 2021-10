Legia Varsavia ancora una disfatta: ko 2-0 con il Pogon

Non c’è una via di fuga per il Legia Varsavia. Nonostante l’esonero di Michniewicz comincia male infatti il primo Legia targato Golebiewski. Il Legioniski continua ancora a perdere, stavolta per 2-0 in casa con il Pogon nella 13ª giornata di Ekstraklasa. Decisive le reti di Zahovic a fine primo tempo e di Kurzawa a inizio ripresa. Il Legia Varsavia sprofonda ancora in classifica, andando al terzultimo posto in zona retrocessione a -1 punto dalla salvezza. Situazione in campionato dunque critica per i polacchi in vista della sfida con il Napoli