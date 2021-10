Insigne unico campano del derby contro la Salernitana. I numeri di Lorenzo

L’unico campano del derby con la Salernitana: Insigne, il capitano del Napoli, è di Frattamaggiore, cresciuto nel settore giovanile azzurro prima di approdare in prima squadra dopo le esperienze con Foggia, Cavese e Pescara. Non ci sono campani invece nella formazione granata che è tornata in A in questa stagione dopo 23 anni.



I NUMERI DEL CAPITANO

Per Lorenzo è il decimo campionato consecutivo con il Napoli, 410 presenze (esordì nel 2010 contro il Livorno) e 114 reti: Insigne è a un solo gol da Maradona, a quota 115 potrebbe arrivarci se segnasse oggi una rete nel derby all’Arechi. «Ma raggiungerti di cosa? Tu sei stato sei e sarai irraggiungibile Di solito si dice che si lascia un grande vuoto ma per noi non è stato così Tu sei qui sempre con tutti noi nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi. Di tutti noi napoletani!!! Te compreso Buon compleanno Diego», il post di ieri del capitano azzurro sul suo profilo Instagram. R. Ventre (Il Mattino)