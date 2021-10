Insigne, sempre protagonista: Spalletti ci conta, come Mancini

Lorenzo Insigne ha rimesso le cose a posto anche dal dischetto ed è arrivato a quota 4 in campionato. Spalletti lo ha sempre schierato dal primo minuto nelle 10 partite di campionato e nelle tre di Europa League, considerandolo un elemento chiave per l’equilibrio di squadra. E’ pronto a vivere un’altra partita da protagonista all’Arechi contro la Salernitana: oggi sarà un osservato speciale per i granata, sul suo lato l’avversario sarà Zortea, il terzino destro granata, e la formazione di Colantuono si baserà sui raddoppi per la marcatura dell’esterno d’attacco del Napoli. In scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2022 ha ribadito più volte: «Penso solo a giocare. Ad altre cose ci pensano il presidente e il mio procuratore». Lui pensa al campo, oggi il derby con la Salernitana, giovedì una partita fondamentale di Europa League e domenica prossima la sfida contro il Verona. Contro il Bologna,ed è arrivato a quota 4 in campionato. Spalletti lo ha sempre schierato dal primo minuto nelle 10 partite di campionato e nelle tre di Europa League, considerandolo un elemento chiave per l’equilibrio di squadra.: oggi sarà un osservato speciale per i granata, sul suo lato l’avversario sarà Zortea, il terzino destro granata, e la formazione di Colantuono si baserà sui raddoppi per la marcatura dell’esterno d’attacco del Napoli. In scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2022 ha ribadito più volte: «Penso solo a giocare. Ad altre cose ci pensano il presidente e il mio procuratore». Lui pensa al campo, oggi il derby con la Salernitana, giovedì una partita fondamentale di Europa League e domenica prossima la sfida contro il Verona.

Ancora tre partite prima della sosta di novembre per gli impegni di qualificazioni mondiale. Insigne farà parte del gruppo di Mancini per le sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord. Un uomo chiave anche per la Nazionale. Dopo il titolo europeo, il prossimo obiettivo è la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Ma se ne parlerà più avanti, adesso la concentrazione è tutta sul Napoli, a cominciare dal derby con la Salernitana.

Il Mattino