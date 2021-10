In vista del derby, chiuso il settore ospiti, ma il Napoli non sarà solo

Questo pomeriggio all’Arechi, si giocherà il derby tra la Salernitana e il Napoli, sfida che in serie A manca da 70 anni ed è molto atteso dai tifosi di casa. Al momento sono stati venduti 18 mila biglietti, ne mancano ancora 500 ma è praticamente sold-out per una partita davvero importante per entrambe le squadre. Il settore ospiti resterà chiuso, come stabilito dal Casms, ovvero l’ente che si occupa degli eventi sportivi, ma la squadra di Spalletti non resterà da sola. Infatti si preannunciano 4 mila tifosi azzurri all’Arechi, che saranno sparsi in diversi settori dello stadio. In questo caso il servizio d’ordine dovrà vigilare per evitare che possa accadere il peggio. Non ci sono motivi di preoccupazione al riguardo». Almeno questo è quello che circola, però è una sfida ad alto rischi anche per alcuni messaggi dell’ambiente di Salerno che non fanno stare tutti sereni. Ci si augura che sia un derby spettacolare e che fili liscio sugli spalti.

Fonte: CdS