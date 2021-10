Il giallo dei biglietti di Salernitana/Napoli. Striscione provocatorio degli ultras di Salerno

Viste le ruggini tra le due tifoserie, il testacoda dell’Arechi è stato vietato ai supporter partenopei, consentendo la vendita dei biglietti ai soli residenti in provincia di Salerno. Gli ultras della Salernitana ieri hanno esposto uno striscione eloquente davanti alla curva sud Siberiano, solidarizzando per certi aspetti con i «cugini rivali» (Un derby non è tale se di fronte non c’è il rivale). Questioni di mentalità «curvaiole». In provincia di Salerno però, sopratutto quella a nord del capoluogo, ci sono tanti «feudi» azzurri. E negli ultimi giorni si sono registrati acquisti «sospetti» di ticket tra Cava de’ Tirreni e l’Agro nocerino-sarnese: dove di solito si vendono pochi biglietti per gare interne dei granata. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione, sopratutto dopo che qualche sconsiderato si è divertito a postare sui social il titolo di ingresso a mo’ di provocazione. Fonte: Il Mattino